Muzikant Paul Dokter ferstoarn: freonen binne totaal ferslein

Foaral mei The Serenes makke Dokter furoare, de cd 'Barefoot and Pregnant' út 1990 makke grutte yndruk, al is it grutte sukses altyd wat útbleaun.

"It nijs komt hiel hurd oan. It wie totaal ûnferwacht. Hy is stoarn oan in hertstilstân", seit Jan ten Boom, manager fan beide bands. "Paul wie in eigensinnige jonge, earlik, kreatyf en besiele." Dat er booker wurden is, komt ek troch Dokter. "In maat fan my die audysje foar drummer by The Toylets, en ik hong dêr ek wat yn de repetysjeromte om. Doe sei Paul tsjin my: doch do it management mar. Dat ha ik doe oppakt, hy hat my dat setsje jûn."

Totaal ferslein

"Ik bin der kapot fan, de grûn slacht ûnder dyn fuotten wei, ik bin totaal ferslein. Net ien seach dit oankommen", seit Theo de Jong, mei-komponist en sjonger. "We hienen in hiel goede klik, mei net in oare muzikant kin it oait wer sa wêze. Paul gie der 110 prosint yn."

Hy makke ek noch hieltyd nije muzyk mei him. "Sûnt 2013 ha we it wer oppakt. Hy hie in studio thús en sa'n twa kear yn de moanne reizge ik nei him ta, hy wenne doe yn Bedum. Twa jier werom is er ferhuze nei Amsterdam, dêrnei ha we wol mailkontakt hân."

De Jong wol no ophâlde mei it meitsjen fan muzyk. "Ik kap dermei, en pak it skilderjen wer op. In gelijkgestemde sil ik net fine."