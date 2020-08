Nije Campus Damwâld: "Noch in wike en dan meie we einliks los"

"As de bern yn it lokaal sitte dan wurket de fentilaasje dêr it hurdst. Mar as se dan oan it wurk gean op it learplein, dan is krekt dêr de fentilaasje op syn bêst. En dat giet allegear folautomatysk." Direkteur Alie Rienks fan de Jacob Botkeskoalle is wakker grutsk op it nije gebou.

Yn it gedielte dêr't har bern fan nije wike ôf sitte is it noch folslein leech. Der stean noch gjin taffeltsjes, stuoltsjes of kasten, mar wol is de yndieling fan de skoalle al goed te sjen. "We hawwe in hiel iepen gebou, mei in hiel soad ruten. Je kinne fan de iene kant fan de skoalle sa nei de oare kant fan de skoalle sjen."