Douwe Gerlof Heeringa begjint waadherberch yn De Westhoek

"Ik hie it pân al in pear jier op it each en ferline wike freed ha ik de kaai krigen", fertelt Douwe Gerlof Heeringa. Hy wol der in waadherberch fan meitsje. "It is in hiel aventoer, ik bin aventuerlik ynsteld. Jo moatte jo hert folgje. Ik bin dit jier 40 wurden en ik ha in soad plakken op de wrâld sjoen en ynspiraasje yn de hoareka opdien, ek op plakken tichtby de natuer. Westhoek is ek sa'n plak dêr't minsken útwaaie en kuierje en delkomme foar in bakje kofje, wat iten en dan mei oaren it libben wat trochnimme. Sa moat it libben wêze."

Sûn, biologysk en lokaal

Hy docht de herberch mei syn suske, se hat in foodcaravan en in soad ûnderfining yn de hoareka. Op termyn moatte gasten ek sliepe kinne. "Foar it iten wol ik my rjochtsje op wat op It Bilt fan see en lân komt. Dus de griente fan it seizoen, sûn, biologysk en lokaal."