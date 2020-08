Stroomsteuringen op ferskate plakken yn Fryslân, mooglik troch it waarme waar

De stroomsteuring hat mooglik te krijen mei it waarme waar. Yn Fryslân is sa'n 50 jier ferlyn in stroomnetwurk oanlein mei in bepaald type keppelstikken. Dy binne yntusken ferâldere en kinne mei oanhâldende waarmte problemen jaan. Om't it waarme waar yn Fryslân ta mear stroomsteuringen liede kin, is Liander alert op de situaasje en stean der ekstra monteurs klear.