Boete foar swimmen by sânsûger yn de plas by Skûlenboarch

Minsken dy't yn de plas by Skûlenboarch yn de buert fan de sânsûger swimme, kinne in boete krije. It is ferbean om dêr te swimmen om't it hiel gefaarlik is. Neffens de plysje fan Noardeast-Fryslân is de tiid fan warskôgjen oer. De bekeuring kin oprinne oant 225 euro.