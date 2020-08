Thialf gasthear foar it EK Allround & Sprint en World Cup-finale

IIsstadion Thialf is op 8, 9 en 10 jannewaris gasthear foar it EK Allround & Sprint. Dat docht bliken út de ynternasjonale wedstriidkalinder foar it langebaan reedriden, dy't de ISU moandei bekend makke hat. Njonken it EK Allround & Sprint is Thialf ek it plak dêr't op 6 en 7 maart de World Cup-finale ferriden wurdt.