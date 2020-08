Mear Friezen litte har teste op corona

Oft dat in rjochtstreeks gefolch is fan de parsekonferinsje ôfrûne tongersdei, of fan it groeiende tal besmettingen yn Fryslân, is net dúdlik, seit de GGD. It tal minsken dat it coronafirus oprûn hat, is ferline wike flink oprûn. Ien feestje yn Dokkum hat bygelyks foar 18 nije gefallen soarge.