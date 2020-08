Simmerblog: Simmer yn Snakkerbuorren

De skriuwer fan it iepenloftspul, Sietse de Vries, wennet al 35 jier yn Snakkerbuorren. De âld-sjoernalist fan de Leeuwarder Courant hat hjirmei syn earste iepenloftspul skreaun. "Ik ha wol mear skreaun, romans en ek wol toaniel. En ik ha foar de krant faak toanielresinsjes makke en ik ha wolris meispile. Dus de stap wie net sa grut, al is it wol totaal oars. By in roman kinst alle hannelingen en gedachten beskriuwe, mar by toaniel moat it tusken de personaazjes gebeure."

It stik Galgen (bretels) is in swarte komeedzje. "It giet oer de begraffenis fan de âld-direkteur fan it Fryske galgefabryk. Syn trije bern binne de útfeart oan it tarieden en allerhanne âld sear komt boppen. We wienen al twa moannen oan it repetearjen en hienen al in trochrin hân en doe kaam corona."

De lokaasje yn de doarpstún sprekt minsken altyd bot oan. "De minsken komme faak al in oere earder om te kuierjen troch de doarpstún. We sizze net foar neat: de moaiste neisit is yn Snakkerbuorren."