Brandweer Fryslân @BrandweerFrl

Aan de Damsingel in #Sumar is door broei brand ontstaan in een meelsilo. Vanwege het warme weer zijn er 2 bluseenheden aanwezig zodat de brandweermensen elkaar sneller kunnen aflossen.

In #Sumar zijn we nog een tijd bezig met de bluswerkzaamheden. Hierbij halen we onder andere het meel uit de silo. Vanwege de zware werkzaamheden en het warme weer is er een extra blusploeg opgeroepen.

In #Sumar is het sein “brand meester” gegeven. De blusploegen van Burgum, Gytsjerk en De Westereen gaan inpakken en weer terug naar de kazerne. Het incident is overgedragen aan het bedrijf. Einde berichtgeving over dit incident.