Eksposysje yn Museum Heerenveen lit it wrede libben yn in Jappenkamp sjen

Ferkrêfting, marteling en geastlike mishanneling. It wrede libben yn in Jappenkamp is fan no ôf te sjen yn Museum Heerenveen. Dêr hingje fyftjin skilderijen wêrop te sjen is wat Netty Bottinga fan It Hearrenfean allegear meimakke hat yn in Jappenkamp yn Nederlânsk Yndië. Bottinga waard geregeld martele, mar oerlibbe de oarloch. Se stoar yn 1991 op It Hearrenfean.