Emisje-earme stâl út Burgum is tichtby in trochbraak

Twa fan de proeven fine plak op de Dairy Campus by Ljouwert, ien by in boer yn Easterwierrum en de fjirde wurdt ynkoarten dien op in buorkerij by Utrecht. "Dizze proefstâlen moatte oan tal fan kritearia foldwaan", leit De Boer út. "Dêrom wie it best dreech om dy plakken te finen." As alles goed ferrint, kin de flier dan ein dit jier goedkard wurde foar de oanlis yn nije stallen.

Súksesfol ferfolchtrajekt

No't it finen fan de proefstâlen slagge is, kin neat in súksesfol ferfolchtrajekt yn 'e wei stean, tinkt De Boer. De betinker is oertsjûge fan syn útfining. "Yn dizze flier sit in systeem dy't de ammoniakgassen tsjinhâldt, dy't fanút de dongkelder wei wer omheech de stâl yn gean. Wy wurkje mei in kleppesysteem, sadat de ammoniak net mear omheech kin. De gassen bliuwe yn de dongput en komme net yn de stâl."

Fol oertsjûging

As de earste mjittingen posityf binne, kin De Boer úteinsette mei de produksje en de ferkeap fan syn nije stâl. "Dat wurdt noch in hiele klus om oan alle oanfragen te foldwaan, want der sille in soad boeren wêze dy't sa'n flier ha wolle", ferwachtet er. "Wy binne oertsjûge fan ús flier, dus dat komt wol goed."