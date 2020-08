Formule E-koereur Nyck de Vries wer fjirde yn Berlyn

It is in opstekker foar De Vries, dy't de lêste twa wedstriden bûten de punten einige. Nei syn fjirde plak fan woansdei foel er tongersdei út en einige er sneon as sechstjinde.

De Vries kwalifisearre him as fiifde foar de race fan snein. Hy makke ûnderweis in plakje goed troch Oliver Rowland yn te heljen, yn de race wêryn't it reinde. De Vries koe de Brit dêrnei flak achter him hâlde. Hy klimt nei it tolfde plak yn it klassemint.