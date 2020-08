Gjin winner yn Fryske striid yn Belgyske fuotbalkompetysje

It wie de earste wedstriid foar beide klups yn it nije seizoen. It duel waard spile yn in leech stadion. It wie in wike lyn noch twiveleftich oft de wedstriid trochgean soe, om't Mechelen yn de provinsje Antwerpen leit, dêr't de lêste tiid in hiel soad nije coronabesmettingen binne. Dizze wike hat it regear dêr bepaald dat de striid tusken Bijker (earder spiler fan Cambuur en Hearrenfean) en Vlap (ek âld-Hearrenfean) trochgean mocht.