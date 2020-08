Bewenners hâlde brânwacht tsjin by brân yn Dokkum

It gong om in brân yn in dongbult oan de Hurddraversdyk. De bewenners wiene dwaande mei it ferbrânen fan ûnder oare reid. De helptsjinsten krigen melding fan stank- en reekoerlêst oer de wyk it Fûgellân. De eigener fan it terrein woe de helptsjinsten lykwols net op it terrein ha en hold in stek ticht.

Dêrnei hat de plysje mei de eigener oerlein. Om't it gjin gefaarlike situaasje wie, koe de plysje it by oerlis litte. Nei in lyts oere koe de brânwacht it terrein op en is it fjoer rap útmakke.

De plysje wol neat kwyt oer de reden wêrom't de bewenners de brânwacht net talieten op it terrein.