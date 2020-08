Partoer Bruinsma ferrast mei winst yn Burchwert

Bruinsma-en-dy wiene dit seizoen noch net yn de prizen fallen, mar pleatsten har yn Burchwert foar de finale troch earst fan it partoer fan Sietske Okkema te winnen (5-3 en 6-2) en dêrnei ek fan Nienke Sijbrandij. Op alles oan 'e hang sloech Sijbrandij de bal bûten, wêrtroch't de winners fan de foarige frijeformaasjepartij útskeakele wiene en it trio-Bruinsma nei de finale gong.

Ferrassing kompleet

Dêryn troffen se Tuinenga, Bakker en Wijnia. Dy hiene yn Moarre-Ljussens de earste partij fan it jier wûn en wiene dêrnei ferliezend finalist yn Sint-Anne. Bruinsma-en-dy rûnen snein lykwols al gau nei in foarsprong fan 3-0. Dêrnei pakte it trio-Tuinenga wol in earst, mar it partoer fan Bruinsma liet it net spannend wurde. Op 5-2 6-6 brocht Tuinenga de bal bûten it perk, wêrtroch't Bruinsma, Monfils en Siegersma har earste priis te pakken ha.