Nochris fjouwer coronabesmettingen yn Dokkum nei feest, no yn totaal 18

By in earder feestje yn húslike rûnte hat ien persoan mei it firus oaren besmet. Dêrnei fersprate it firus him op in terras yn de iepen loft fierder. Op dat terras waard net genôch ôfstân holden.

De GGD sprekt fan in 'coronakluster' yn Dokkum. By in kluster kinne minstens trije besmette minsken mei elkoar yn ferbân brocht wurde. De measte klusters binne yn it westen en suden fan it lân, mar dy yn Dokkum telt no dus ek achttjin minsken.

Mooglik noch mear

De fjouwer minsken dy't snein in positive testútslach krigen ha, binne ek werom te linken oan de freonegroep dêr't de coronaútbraak ûntstie. De GGD slút net út dat it tal besmettingen de kommende dagen fierder oprint.