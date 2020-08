Tsjerkegongers Wynjewâld sjonge bûten: "In goed alternatyf"

Je meie offisjeel wer sjonge yn de tsjerke, mar by de herfoarme gemeente fan Wynjewâld sjonge se foar de wissichheid dochs bûten. "We dogge dit omdat we dochs foar feilichheid kieze", seit âlderling Theun Brouwer. "It is in goed alternatyf, al fyn ik it moaier om mei syn allen yn de tsjerke te sjongen."