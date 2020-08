Earste hjitteweach fan 2020 is in feit en hâldt langer oan as tocht

De temperatuer rûn freedtemoarn yn De Bilt, nettsjinsteande de bewolking, al op ta 25 graden. Dêrmei is der offisjeel in hjitteweach. Der is sprake fan in hjitteweach as it yn De Bilt minstens fiif dagen op rige 25 graden of mear wurdt. Dêrby moat it trije kear tropysk waarm wurde mei temperatueren fan 30 graden of mear. Sûnt 5 augustus wiene se maksima foar De Bilt 28,3 graden, 31,0, 34,0, 34,6 en oant no ta 25 graden en mear.

Hjitteweach foarearst net foarby

Yn Akkrum yn Fryslân wie de maksimumtemperatuer sneon 33 graden. Sneintemoarn stie dêr al 21,5 graden op de termometer. Paulusma: "Boalsert hie 32,5 juster. Yn Grou wie it juster ek 33 en sneintemoarn al 21 graden. It wie en wurdt in hjitte dei."

De waarmte hâldt de kommende wike oan en dêrmei is de hjitteweach foarearst net foarby. "Tongersdei is der ek tropyske hjitte fan 32 graden. It wurdt wolris wat minder stabyl. De kâns op in rein- of tongerbui wurdt oan de ein fan de wike stadichoan grutter."

Dizze snein bliuwt it foarearst moai waar en bliuwt de sinne der folop by. Ek yn de jûn is it waarm en kinne minsken noch prima bûten sitte, fertelt de waarman.