Spoarleaze eigener fan achterlitten guod yn Warten meldt him

It guod waard sneintemoarn fûn op de Stûkenwei yn Warten. De fyts lei, op 'e hichte fan it baggerdepot, op slot yn de berm, de jas siet op de pakjedrager en de mobile telefoan lei op de dyk neist de fyts.

De plysje taaste yn it tsjuster en socht sels mei in drone nei de eigener. Dy hat him no dus meld. Wat der krekt oan de hân wie, is net bekend.