Man rekket slim ferwûne nei fal fan dak yn Kollum

De traumahelikopter lanne op in parkearterrein oan de Meester Andreaestraat. De dokter en ferpleechkundige fan de traumahelikopter waarden troch de plysje rap nei it ynsidint brocht om it ambulânsepersoniel te helpen.

De man is ûnder begelieding fan de traumadokter oerbrocht nei it sikehûs yn Grins. Hoe't de man falle koe, is net bekend.