Plysje siket mei drone nei eigener fyts, telefoan en jas yn Warten

De plysje gie op ûndersyk út nei in melding. In syktocht yn de omjouwing smiet lykwols neat op. De plysje neamt it op Twitter in "vreemde situatie".

Minsken dy't it guod herkenne of witte fan wa't it is, wurdt frege kontakt op te nimmen mei de plysje Ljouwert fia 0900-8844.