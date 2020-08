Brânwacht hat flink wurk fan brân yn gersbult op It Hearrenfean

De brânwacht hie it fjoer yn in kertier ûnder kontrôle. It neidwêsten naam noch in grut part fan de jûn yn beslach. Der waard in kraan by helle om de bulte gers út elkoar te lûken. Sa koe de brânwacht de lêste fjoerresten dôvje.

Om 22.00 oere hinne wie it fjoer folslein út en koe de brânwacht wer werom nei de kazerne.