Rienk Rozema (27) simmergast yn Buro de Vries

Dêrneist sette Rozema in groep op foar jongerein mei in beheining. Yn 2017 sette er mei in groep ôf nei Bolivia. Yn oktober 2019 kaam Rienk yn tsjinst fan World Servants as kommunikaasjemeiwurker op it online platfoarm.

Dêrnei waard it dochs wat stiller. Wêr is er no? Wat hâldt him dwaande? En wat binne syn ambysjes op dit stuit? Jo hearre it snein 9 augustus tusken 11.00 en 13.00 oere by ús op de radio yn Buro de Vries.