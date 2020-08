Rienk Rozema (27): it libben oppakke nei in dwerslaesie

Rozema rûn in hege dwerslaesie op by in ûngelok op 31 maart 2016. Hy wykte út foar in ein en waard wekker op de achterbank fan syn auto. Hy hie fuort troch dat er yn in rolstoel telâne komme soe. De perioade dêrnei wie noch net iens sa freeslik, fertelt Rozema. "Yn it sikehûs wie ik noch wol fleurich, útsein de nachten." Dan kaam betiden de eangst.

Nachtmerjes

It besef dat hy net rinne koe, soarge foar nachtmerjes en eangst dat er gjin help krije koe as it nedich wie. "Dan tocht ik: wêr binne de susters? Dan lei ik dêr en ik koe neat. Dat wie wol heftich."

Dêrnei gie Rozema nei it refalidaasjesintrum. Dat wie swier, de konfrontaasje mei alle minsken dêr dy't yn in rolstoel sieten. Dochs gie er de striid mei himsels oan. No, fjouwer jier letter, seit er dat it benammen ek wie om himsels te bewizen nei de bûtenwrâld. Dêrmei joech hy himsels net de measte romte om alles te ferwurkjen.