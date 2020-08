Nyck de Vries wurdt 16e en sakket yn Formule E-klassemint

Autokoereur Nyck de Vries fan Snits is sneon by de race yn de Formule E yn Berlyn as 16e einige. Dêrmei sakke er ek wat nei ûnderen yn it klassemint, fan it 12e nei it 14e plak. Hy hat no yn totaal 30 punten. De nûmer 1 yn it klassemint is António Félix da Costa mei 137 punten.