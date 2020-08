Toeristen sykje it skaad op tusken de Gaasterlanner bosken

Debby van Merode út Noard-Brabân bliuwt mei it húshâlden ek op de camping. Sy binne dochs wol in bytsje benaud foar fersprieding fan it coronafirus. "Ik werk zelf in de zorg en mijn dochter heeft net corona gehad, dus wij gaan geen risico lopen. Als het rustig is zoeken we wel een mooi plekje uit, maar als het te druk is blijven we lekker op de camping."

Geertje Holtrop sit mei har twa jonges Melle Melle en Tijl by de tinte. De jonges hawwe it op de kamping wol nei de sin. "Ik krij de jonges mei muoite fan de kamping ôf, sy hawwe hjir genôch te dwaan," seit Geertje. Dat fine de bern sels ek. Tijl: "Ik speel hier met andere kindjes en we kunnen in bomen klimmen. Oh, en we hebben kikkervisjes gevangen!" Geertje fertelt dat sy, nettsjinsteande corona, net bang binne om op 'en paad te gean. "Hjir yn Fryslân kinst oeral genôch ôfstân hâlde, dus wy bliuwe net thûs fanwegen corona." En der binne mear, want op it strân by it Murnser Klif is it drok.