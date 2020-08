GGD: mooglik yn Dokkum mear as 14 minsken besmet, bûten freonegroep

Paul Tan, ynfeksjedokter by de GGD: "We weten in ieder geval dat het om jongeren gaat die elkaar kennen of half kennen en vriendengroepen van elkaar zijn. Zij hebben elkaar op deze manier ontmoet op een feestje dan wel op een terrasje in de buitenlucht. Ik ben bang dat we nog niet helemaal klaar zijn. Deze groep houden we in beeld. Doordat er toch aandacht voor Dokkum is gekomen in de media, merken we dat meer mensen zich testen. En daar kunnen ook weer positief geteste personen uitkomen, die niet direct gelinkt zijn aan deze groep, maar die mogelijk zijlings toch in contact zijn geweest."

Bûtendoar

Tan jout oan dat it opmerklike is dat de besmettingen op it terras wiene. "Wat ons opviel was dat in de buitenlucht besmetting is opgetreden. Als we met ze gesproken hebben blijkt dat ze toch langer dan 1,5 meter bij elkaar hebben gezeten op het terras. Sommige deskundigen zeggen dat het risico in de buitenlucht minder is en dat de afstand daar wat minder zou kunnen. We merken dat de jongeren al moeite hebben om de 1,5 meter vast te houden, en we zien dat ondanks de buitenlucht, met ventilatie en zon, je elkaar toch kunt besmetten."