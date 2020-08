De Fryske Marren warskôget foar drokte yn Langwar en by strân De Lemmer

Gemeente De Fryske Marren freget rekreanten fia sosjale media mei klam om rekken te hâlden mei de drokte en de coronamaatregels. Neffens de gemeente is it yn Langwar tige drok yn it sintrum. En op De Lemmer is it parkearterrein foar it strân oer ynstusken hielendal fol. Dat wie freed ek al it gefal.