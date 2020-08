Feangreideproef smyt pas op de langere termyn wat op

It duorret lykwols 10 jier foar't dúdlik is oft de praktykproef by Dolsterhuzen echt wurket. Dêr wurdt besocht mei klaai it fean sa te bewurkjen dat benammen de boaiemdelgong in kwart oant de helte stadiger ferrint, mei ek gefolgen foar de C02-útstjit dy't ûntstiet as it fean bleatsteld wurdt oan soerstof.

Alde situaasje werstelle

De boaiemdelgong en de tanimmende CO2-útstjit bart om't de wetterpeilen ea werombrocht binne ta 90 sintimeter oant in meter ûnder Nieuw Amsterdams Peil (NAP). Dat waard dien om boeren te helpen it lân te bewurkjen mei betiden behoarlik swiere masines. Om't de grûn ynklinkt troch dy lege peilen moat it wetterpeil wer nei ûnderen om de âlde situaasje te werstellen, wêrnei't it hiele proses opnij begjint oant it fean fuort is.

It ferheegjen fan it peil om dit te kearen, liket dan de effektyfste oplossing, mar it is ûnwis oft dat helpt op perseelnivo. En de boeren hawwe dan in probleem om't it lân te weak wurdt. Dêrom binne se wiis mei de proef by Dolsterhuzen, want dêrby hoecht it peil net omleech.

"Der moat wat barre en fluch ek"

In nij en bykommend probleem is no wol dat der al yn 2023 de earste maatregels naam wurde om de problemen fan de feangreidegebieten op te lossen, sa makke deistich bestjoerslid Jan van Weperen freed dúdlik. Dat is eins te betiid om de resultaten fan de proef deryn te belûken. Want de proef rint dan noch en dus binne de útslaggen noch net bekend.

Deputearre Douwe Hoogland fan de provinsje Fryslân is helder. Der moat wat barre en fluch ek. 'It hiele proses om ta oplossings te kommen foar de delgong fan it feangreide gebiet stiet ûnder druk om't it kearen fan al dy C02 út it fean in wichtige rol spilet yn ús nasjonale plannen om de opwaarming fan de ierde safolle mooglik te beheinen.