Omrop Tip: IDZ de earste, radiopionier út Weidum

Idzerda syn technyske nijsgjirrichheid waard him, wrang genôch, needlottich. De Dútsers skeaten him yn 1944 dea yn in park yn Wassenaar, flakby syn hûs. Hy socht nei ûnderdielen fan de V2's dy't dêr lansearre waarden. Yn 1969, fyftich jier nei dy earste útstjoering op 6 novimber 1919, krige Hanso Idzerda in monumint yn Weidum.

'IDZ de earste' is in Fryslân DOK oer de heit fan de Nederlânske radio. Programmamakker Annet Huisman siket en fynt de ferhalen by mediaheechlearaar Huub Wijfjes, en by Botte Jellema, freelance radio- en podcastmakker.