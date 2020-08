Besmettingskluster yn Dokkum: "Utbraak kaam wol as in ferrassing"

"As je dan hearre dat der in pear besmettingen binne, skrik je bot. Mar no't ik wit wêr't it weikomt, bin ik al wat mear gerêstseld", fertelt in ûndernimmer. Njoggen minsken rekken besmet op in feestje yn Dokkum. De man hopet dat it dêrby bliuwt.

De ûndernimmers binne der neffens him bot mei dwaande. "By eltse winkel kinne je de hannen ûntsmette. En minsken moatte de ferantwurdlikens nimme om ôfstân te bewarjen. De terrassen sitte fol, dêr is neat mei te rêden. Mar minsken moatte inoar net oankrûpe en der in bytsje om tinke."

"Ik doe er niet panisch over"

In famke op strjitte yn Dokkum besiket wol rekken te hâlden mei it gefaar. "Zeker omdat ik besef dat het hier is", leit se út. "Ik houd het in mijn achterhoofd. Maar het is niet dat ik er panisch over doe."

In jonge dy't op besite is yn Dokkum makket him wol wat soargen: "Ik kom zelf uit Rotterdam en daar is onlangs een grote hotspot ontstaan omdat geneeskundestudenten een beachvolleybaltoernooi hadden georganiseerd. Daardoor ontstond er een nieuwe verspreiding."

In oare jonge: "Je tinke wol oan dy oardel meter, en op it drokste momint mij ik de stêd wol wat. Mar je moatte je sûn ferstân brûke en de 1,5 meter hâlde. Dan komt it wol klear. De útbraak hjir kaam wol as in ferrassing. Mar sels binne my gjin gefallen bekend."

Dokkum troch toerist ûntdutsen

De Dokkumer ûndernimmers hiene de ôfrûne tiid in soad betocht om de toeristen wer nei de stêd te heljen en wer wat libbenens te kreëarjen. "It gelok is der wol dat Dokkum troch de toerist ûntdutsen is", fertelt in ûndernimmer. "De terrassen sitte fol, en ek de bêd en brochjes en campings. Dêr is neat te rêden."

De ûndernimmers binne geregeld yn petear mei de boargemaster en Feilichheidsregio. "Wy folgje de regels op. Fansels sitte wy net op mear besmettingen te wachtsjen, mar ik tink dat wy dêr in soad oan dwaan kinne."

Neffens de man sil it net oan de ûndernimmers yn Dokkum lizze. "It docht wol bliken dat wat der oant no ta dien is, foldwaande wie. Want der is net in besmetting by de ûndernimmers yn Dokkum ûntstien. Mar wy moatte wol rekkenje op de ferantwurdlikens fan ús gasten."