Omrop TIP: Fierljeppen Winsum LIVE

De fierljeppers binne sneon yn Winsum foar de sânde wedstriid fan it seizoen. Topfavoryt is Ysbrand Galama, dy't earder dit jier yn Winsum in dik nij PR fan 21.53 meter delsette en al fjouwer wedstriden op rige wist te winnen. De 1e klasse set om 18.30 oere útein. Omrop Fryslân fersoarget in livestream, te folgjen fia de webside en de app. It kommentaar is fan sportferslachjouwer Freark Wijma en analist Hendrik Murk Haanstra.