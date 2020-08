Auto baarnt folslein út oan Westerzeedijk yn Harns

De bestjoerder seach ynienen in soad reek ûnder de motorkape wei kommen en sette syn auto oan de kant fan de dyk. De flammen sloegen al gau om him hinne. De brânwacht wie der rap by, mar de wein wie net mear te rêden en lei folslein yn 'e jiske.

By de brân kaam in soad reek frij. De Westerzeedijk hat in skoft ôfsletten west.