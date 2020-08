Auto bedarret yn 'e sleat yn Damwâld

Hoe't it ûngelok krekt barre koe, is net dúdlik. Dêr docht de plysje noch ûndersyk nei. Hoefolle persoanen oft der yn de auto sieten, is ek net bekend. Ferskate ynsitters soene troch ambulânsepersoniel kontrolearre wêze, mar ferfier nei it sikehûs bliek foar gjinien nedich.

De dyk hat fanwegen de oanriding foar in part ôfsletten west. De auto is burgen.