Cambuur wint útwedstriid fan in klongeljend FC Emmen

SC Cambuur fleach de wedstriid yn en al nei fiif minuten koene de giel-blauwen it earste doelpunt op harren namme skriuwe. Robert Mühren makke de goal nei in goeie foarset fan Issa Kallon. Dêrnei folge in gefaarlike corner fan de Ljouwerter ploech. Mac-Intosch koe frij ynkopje, mar rekke de bal ferkeard.

De gasthearen fan Emmen wiene ticht by in lykmakker mei in hurd skot fan Sidibe, mar it slagge Stevens om it hachje foar Cambuur te rêden. Nei in oertrêding fan Jacobs krijt Cambuur nei in lyts kertier in frije traap, mar Maulun sjit de bal yn de muorre. Ek Kallon wit in oanfal foarinoar te krijen, mar de bal fljocht úteinlik njonken de goal. Yn de tuskentiid is by FC Emmen Peña - dy't in blessuere oprûn hat - wiksele foar Scholte. Cambuur spilet kreas yn it earste healoere.

Nei in lyts drinkskoft tsjinnet him hiel rap de 0-2 oan. Wer is it Robert Mühren dy't skoart en keeper Van der Lei foarby komt. Flak foar it skoft folget hast noch in 3-0, maar de foarset is net te skerp en de bal giet njonken de goal.

Fatale frije traap

Nei it skoft komme beide ploegen werom mei foar it grutste part nije teams. It sit Cambuur net mei, want Mart Dijkstra krijt in giele kaart en in pear minuten letter wit Laursen in frije traap fan de rjochterkant ôf yn de krusing fan it doel fan de Ljouwerters te wurkjen. Ben Moussa komt ticht by de 2-2, mar Stevens fan Cambuur wit noch krekt in rêding foarinoar te krijen.

Nei in drinkskoft giet it rap

Emmen krijt in frije traap, mar Stevens kin de bal noch fuortbokse. Krekt foar in twadde drinkskoft wit Giovanni Korte foar SC Cambuur de 1-3 te meitsjen. FC Emmen is hoe langer hoe mear oan it klongeljen en dêrtroch kin Dijkstra leech binnen sjitte en de 1-4 meitsje.

Cambuur kin ek noch de 1-5 meitsje, Korte nimt de bal goed oan en sjit fia de ûnderkant fan de latte raak. FC Emmen komt noch wol ien kear werom, Laursen nimt in djippe bal goed oan en kin 'm oer de keeper krije. Folle kin it net mear úthelje, want de wedstriid einiget yn 2-5.

Henk de Jong: