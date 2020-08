Wettersteuring yn Ljouwert troch mankemint: wetterdruk komt stadich werom

It sintrum fan Ljouwert hat sûnt 19.30 oere te krijen mei in wettersteuring. Minsken hawwe hast of hielendal gjin wetterdruk. Neffens wetterbedriuw Vitens hat bliken die dat it om in technysk mankemint yn in pompstasjon yn Noardburgum gie. De wetterdrok moat stadichoan weromkomme, mar dat kin efkes duorje.