Noed oer takomst de Kruidhof yn Bûtenpost no't túnkafee ynkoarten slút

It túnkafee, fan eksploitant Dirk Koopmans, is fan doel op 30 augustus de doarren te sluten. Dat hat alles te krijen mei it coronafirus. Neffens Koopmans kin it finansjeel net út om it túnkafee noch langer iepen te hâlden.

De fraksje fan de ChristenUnie wol fan it kolleezje witte oft der meitocht is mei de eksploitant. Ek makket de fraksje him soargen oer de takomst fan de Kruidhof, as it kafee aansten ticht is.