25 jier Kameleondoarp Terherne: de nije Hielke en Sietse komme út Utrecht

Freed is de ôftraap fan de aktiviteiten mei de ûntbleating fan de Kameleonboat op it nije 'Kameleonplein' yn it doarp en fertelle Hielke en Sietse oer de nij Kameleonfilm dy't dizze simmer opnaam wurdt. Der binne ferskate attraksjes delset.

Yn 1995 is it Kameleondoarp yn Terherne oprjochte troch in groep entûsjaste minsken út it doarp. Dit nei oanlieding fan in priis dy't skoalbern oan de skriuwer fan de Kameleonboeken, Hotze de Roos, jûn hawwe, om't se syn boeken it moaiste fûnen.