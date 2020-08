'Trochjougedicht' is klear: 14 dichters fan RIXT wurken deroan op it Skriuwersarkje

De bui



De mar nimt de bui net

en do joust gjin antwurd.

Boppe ús beiden driuwe

wolken dy't gûle wolle.

Under ús de feanbrân,

dyn eagen doarmje ôf.

Ik freegje it reid om ried.

It rommelet yn 'e fierte.

Faaks moat ik wei fan dy.

Lit de mar de mar en skûlet

in skjin rekest yn falleien fan omfierrens wei

dêr't tonger rôlet mei in oare stim

as dy dêr't ik my fan benearje lit.

Wol ik it fjoer beswarre

wylst it yn myn wêzen ferankere leit,

of spjalt it hjit de stobbe sisterjend?

leafst my noch haw ik dy frege

dyn swijen is it antwurd dat myn siel ferbalderet

it wjerljocht twingt in brekline ôf

en kliuwt de mar klinysk yn gaos.

Witwêrsanne wolket loft.

Ik wol net langer as in rider

op blak wetter rûntsjedraaie

wachtsjend op in weach fan dy

lit ik alles achter. Lottere is it klear

foar my. De mar nimt de bui net

mar do hast my mar te nimmen.

Hiest my mar naam. Do bluister-flarde,

ik triuw ús ielstikeljen no ôf. In wetterjuffer

riert it himelhûd oer de plûmpe oan.

It lûd fan de kloet laket. Ik haw ús sjoen.

Ik seach dyn eagen neat mear freegjen,

ik seach de marren dy't net nimme.

Ik skriuw wer ljochttaal út blakstil,

wit dat ik mei swarte swannen driuwe sil.