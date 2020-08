SC Hearrenfean is Vitesse net de baas yn oefenduel

Matus Bero makke al nei fiif minuten in treffer en koe Vitesse sa al betiid op foarsprong sette. It duorre net lang foar't Daan Huisman mei in moaie pass Thomas Buitink berikke koe. Dy wurke de bal dêrnei maklik tusken de peallen. Ek Tronstad besocht it doel fan de Hearrenfeanspilers te berikken, mar Erwin Mulder koe it skot fan ôfstân noch goed tsjinhâlde.

Mitchell van Bergen teach de dryste skuon oan en besocht it fan de rjochterflank, mar keeper Bayazit fan Vitesse koe de bal noch tsjinhâlde. Nei't Buitink it earste doelpunt fan de wedstriid makke, koe er nei in goed healoere it fjild ferlitte. Darfalou waard syn ferfanger. Ek by SC Hearrenfean folge in wiksel: Dewaele gie út de wedstriid, Hamdi Akujobi kaam der foar yn it plak.

Keeper Erwin Mulder wie hurd nedich foar de fuotbalklup fan It Hearrenfean. Hy wie wach yn de wedstriid en hold ferskate ballen tsjin, ûnder oare fan Openda en Tannane. Krekt foar it skoft skreau SC Hearrenfean noch in goal by: Chidera Ejuke makke de 1-2.

Twadde helte

Mei it úteinsetten fan de twadde helte die bliken dat trainer Johnny Jansen twa spilers wiksele ie: Fernández en Espejord bleaune yn 'e klaaikeamer, Timo Zaal en Rein Smit kamen der yn. Floranus waard wiksele foar Nunumete. By Vitesse wie Hajek yn it plak fan Rasmussen kaam. Dêr hold it net mei op, want efkes letter waarden Huisman, Openda, Bero, Tannane en Wittek ferruile foar Delaveris, Buitink, Bruns, Vroegh en Manhoef.

Nei krekt wat mear as in oere spyljen rekke Buitink blessearre. It spul waard efkes stillein, ek foar in drinkskoft. Nei in pear minuten ferliet hy it fjild, Musaba kaam foar him werom. Ek Tronstad en Doekhi ferlieten it fjild, Cornelisse en Leeflang kamen der yn, De Hearrenfeanspilers koene de wedstriid net mear keare, Vitesse wûn op It Hearrenfean: einstân 1-2.