Azc-bewenster fan Sint-Anne slim ferwûne by anty-homogeweld

Neffens de helporganisaasje LGTB Asylum Support krige it slachtoffer gjin help en moast sy gewoan mei de trein werom nei Fryslân. It COA seit dat de frou wól help oanbean krigen hat. It slachtoffer hat yntusken oanjefte dien. Haar freondin is oerpleatst nei in oar azc, yn Grave.

COA: der is wol help ferliend

Edward Ernst fan it COA Midden- en Zuid-Nederland fertelt syn kant fan it ferhaal. "Nadat wij een melding kregen van een scheldpartij en bedreiging zijn onze medewerkers gaan kijken. Toen ontstond er een vechtpartij. Onze mensen hebben geprobeerd ze uit elkaar te krijgen. Er is ook met kokend water gegooid."

Neffens is COA is der dús wol help jûn. "In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hebben onze medewerkers en beveiliging wel eerste hulp verleend. De vrouw is daarna naar een hulpartsenpost bij het ziekenhuis gebracht. Daar is ze ook nog behandeld. Vervolgens is ze teruggekeerd naar het azc in Gilze en daarna is ze op eigen initiatief teruggegaan naar het azc in St.-Annaparochie."

By it COA binne se wol skrokken fan de situaasje. "Wij hebben natuurlijk meteen onderzocht wat er is gebeurd. Maar er is eerste hulp verleend, daarna naar de hulppost en zelfs in St.-Annaparochie is ze door de GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers) nog onderzocht. Ik heb de foto's gezien, dat ziet er verschrikkelijk uit. Ze was wel illegaal op bezoek in Gilze, ze had zich niet gemeld. Daarom heeft ze nu ook verbod gekregen voor het eerste half jaar om daar te komen. Verder krijgt ze de zorg die de ze nodig heeft. Er is aangifte gedaan bij de politie, dus dat is aan hen. Wij hebben mensen aangesproken op hun gedrag. Een persoon is overgeplaatst. Ze zijn in ieder geval niet meer in één locatie woonachtig."