Hoareka op 'e Lemmer moat gasten registrearje: "Wy wurde in bytsje plysjeman"

Gelokkich mar ien tagong

Ek Beachclub Lemmer hat aanst mei dy maatregel te krijen. "Wy hawwe it gelok dat der ien tagong is, fia de brêge fan it strân ôf. Dus eltsenien moat by in poarteman del. Wy wurde in bytsje plysjeman, mar aldergeloks hawwe de minsken der wol begryp foar", seit eigener René Engwerda.

Hoarekaman Engwerda wie krekt sa optein dat it moai sinneskynwaar is. "Hjir wurde wy bliid fan. Hjir dogge je it foar. Folle bak, wol op 1,5 meter mei de coronamaatregels, mar dit binne de krinten yn 'e brij." Engwerda is net wiis mei de nije regels. "Wat ik der echt fan fyn dat sil ik mar net útsprekke, mar wy wurde der net bliid fan. Oeral meie je binnenkomme sûnder in registraasje, mar by ús moat dat wol. Mar it is sa't it is. It binne de regels, wy sille ús der oan hâlde."

Tip: nim in nammekaartsje mei

Der sit dus neat oars op. "Myn frou hat fan 'e moarn al drok dwaande west, de mappen en formulieren lizze klear. Eltsenien moat him hjir registrearje litte mei namme en telefoannûmer. In tip foar eltsenien: nim in nammekaartsje mei. Dat skeelt tiid, je kinne dan sa trochrinne." It moat mar, tinkt er. "As der kontrôle komt, binne wy de sjaak. Dan moatte wy de boete betelje. En je wolle ek net 14 dagen ticht. As je dêr oan tinke, dan springe de triennen yn de eagen."