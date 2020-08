Freedsmerk oer jongerein en corona: "Ikke, ikke en die ouderen kunnen stikken!"

"Laat ze die studenten maar aanpakken, want die verzieken het voor ons mensen. Dat vind ik een zaak waar ze heel goed op moeten letten. De jeugd doet toch wel waar ze zin in hebben, maar ze verzieken het voor ons. Wij zijn een hele kwetsbare groep", seit in dochs wol lilke man op de freedsmerk. Neffens him hawwe studinten oeral lak oan en hâlde se nearne rekken mei. "Alleen maar ikke, ikke, ikke en die ouderen kunnen stikken."

Twadde lockdown

"Minsken moatte der wol om tinke fansels. De corona begjint wer goed ta te nimmen. Dêr moat wol wat oan dien wurde", seit in frou. "As minsken har der no net oan hâlde, krije we aanst in twadde lockdown en dêr sit gjinien op te wachtsjen." De frou hopet dat minsken harkje nei de warskôging fan premier Rutte tongersdei dat jongerein har goed oan de coronamaatregels hâlde moatte. "It is foar elkenien. Elkenien hat der baat by as it goed giet."

Mûlkakpesman

De mûlkapkes gean op de merk as waarme broadsjes oer de toanbank. "Dy mei Mickey Mouse en Mona Lisa gean it bêste", fertelt de merkkeapman. "En de effen swarte fansels. Mar we krije hieltyd nije modellen en nije motyfkes, dus we wikselje konstant."

Hy is teloarsteld dat it kabinet net strangere maatregels nimt. "Yn Dútslân, België, Frankryk binne mûlkapkes ferplicht, mar hjir is it allegear 'vrijheid en blijheid'. Ik hâld myn hert fêst as ik sjoch nei hoe't it der hjir oan ta giet." In freedsmerk mei mûlkapkesplicht soe yn elts gefal goed wêze foar syn hannel, heakket hy der laitsjend oan ta.