Ferminging klaai en fean tsjin boaiemdelgong yn feangreidegebiet

Yn de Krimpenerwaard yn Súd-Hollân wurdt al eksperimintearre mei klaai yn fean troch klaai in ferbining oangean te litten mei de organyske stof út fean. Dat soe feanoksidaasje en dêrmei boaiemdelgong en CO2-útstjit ferminderje. Yn dat gebiet waard opmurken dat yn feangrûn dêr't elts jier rivierwetter oerhinne streamt en klaai achterbliuwt, minder sprake is fan boaiemdelgong as wêr't dat net barde.

Undersyk

Yn dat feangebiet is dêrom yn 2018 ûndersyk úteinsetten. Yn 2019 is Fryslân dêrby oanheakke foar labaratoariumûndersyk nei CO2-emisjes fan Frysk fean en Fryske klaai. Freedtemiddei is der, yn it ramt fan it opdwaan fan praktykûnderfining, in demonstraasje by de maatskippen Holtrop en Boon yn Dolsterhuzen.

"Wy besykje mei dizze pilot te sjen oft der ek oare 'wegen naar Rome' liede. Dus kinne wy op in oare manier sjen oft wy de CO2-útstjit beheine, mar dochs op in wize dêr't wy goed op wurkje kinne?", leit Minne Holtrop út oer de pilot op syn hiem.