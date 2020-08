Hearrenfean-froulju traapje op 6 septimber Earedifyzjeseizoen ôf

Alle teams begjinne op itselde momint. Op de earste spyldei stiet ek fuort de topper tusken Ajax en FC Twente op it programma. Der sitte acht teams yn de kompetysje. Oan de ein fan it seizoen (18 wedstriden), komme der play-offs. De boppeste fjouwer teams stride om de titel.

De wedstriden yn it frouljusfuotbal wurde dit seizoen foar it grutste part op freedtejûn spile. In pear duellen binne op snein.