Simmerblog: Simmer yn Makkingea

Under de mûne is museum Oold Ark, mei in soad âld ark. "Te zien zijn oude ambachten, begonnen met de verzameling van Albert Mulder. We hebben het neergezet in werkplaatsen van beroepen zoals de smid en de timmerman", fertelt frijwillliger Marlies Bouma. "Het gaat om gereedschap uit de Stellingwerven, het meeste is van rond 1900. We willen de kennis van de beroepen in stand houden." "Alles is sûnder stekker hjir, it is inkeld hânwurk", follet Jan Oosterhof oan.

Der is in tydlike eksposysje oer ark fan fjoerstiennen fan sa'n 15.000 jier lyn. Wiebe van der Vliet hat de measte stikken fûn op syn hiem yn de buert Tsjonger "En by it rinnen mei de hûn. Dat is ek de sjarme, dat ik samar wat fyn, ik graaf der net spesifyk nei." Der binne meskes, pylken en boarkes te sjen.