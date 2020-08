Doweklup Twizelerheide skrast wedstriden om corona: "Minsken binne belangriker"

"Dat is net moai fansels, want wy wolle saterdei graach fleane. It fleanen is it belangrykste, mar dat minsken net siik wurde, is belangriker. Dowen binne eins mar in bysaak", fertelt Popke Bosma fan de doweklup fan Twizelerheide. De klup hat dêrom besletten oer te gean op in earder protokol. Dêrby wurde de dowen oanlevere. Ek moatte minsken wachtsje yn harren auto.

Firus net oprûn op de klup

Bosma seit mei klam dat de besmettings net bard binne op de klup yn it doarp: "Wy hawwe alle foarsoarchsmaatregels naam dy't yn it protokol sieten en ús dêr presys oan hâlden." De leden hawwe it firus nei alle gedachten oprûn nei't ien fan harren hannel dreaun hie mei in persoan út in oar part fan it lân dy't corona ûnder de lea hie. Dêrnei waard it firus ek fêststeld by twa leden fan de doweklup yn Twizelerheide.

De doweklup yn Twizelerheide is dus net in besmettingshurd. Dochs hat de klup besletten alle wedstriden te skrassen. Bosma: "Wy fine it belangryk dat der net mear minsken besmet wurde. De sûnens fan de minsken stiet gewoan foarop."