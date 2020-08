Doeksen set befeiligers yn foar hanthavenjen op mûlkapkesplicht

Earder spruts allinnich it personiel fan Doeksen minsken oan op it dragen fan de mûlkapkes, mar no ek de ynskeakele befeiligers. "Wij mogen als veerdienst niet handhaven, maar we merken wel dat het voor ons personeel steeds moeilijker wordt en daarom zetten we extra mensen in die surveilleren aan boord", leit direkteur Paul Melles fan Doeksen út.

Befeiligingsbedriuw

De rederij hie dêrfoar in befeiligingsbedriuw benadere mei de fraach oft sy minsken leverje kinne dy't derop tafersjogge dat passazjiers harren mûlkapke drage. Melles: "Zij lopendan met onze eigen mensen extra rondes om mensen consequent aan te spreken en hen te sommeren hun mondkapje te dragen."