Vlap tsjin Bijker by start Belgyske kompetysje: "Sta te popelen te beginnen"

Dêr't it foarige seizoen foar Vlap en Anderlecht net goed wie, is dat oars foar Bijker en Mechelen. De klup promovearre yn 2018/2019 fanôf it twadde nei it heechste nivo. Yn it debútseizoen einigen Bijker en syn ploechgenoaten as sechde. "Ik denk niet dat dat reëel is om weer te gaan doen. Zo'n jaar maak je eens in de zoveel tijd mee. Als we in het linkerrijtje kunnen spelen, hebben we het goed gedaan."

Ek persoanlik giet it goed mei Bijker yn Mechelen. It foarige seizoen hat er wol in oantal wedstriden mist, om't er twa kear in skuorke yn syn hamstring hie. Mar oer it generaal is de âld-spiler fan SC Cambuur en SC Hearrenfean tefreden. "Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ik wil fit blijven en zorgen dat ik alles speel. In principe is het mijn laatste contractjaar hier, maar de club heeft nog een optie om te verlengen."