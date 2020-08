Flearmûzen ûnder isolaasje bedarre: "Dat begjint ôfgryslik te stjonken"

Yn Moddergat stiet allinnich noch in koai fan de flearmûzen. Mar leafst 33 flearmûzen hawwe dêr yn sitten. "Maar die zijn allemaal weer gezond en wel de natuur in gegaan", seit frijwilliger Rinaldo Korst. In moanne lyn waard hy belle troch minsken dy't flearmûzen ûnder de isolaasje fan harren hûs hiene. By in ferbouwing hawwe sy in spoumuorre isolearje litten, mar nei in pear wiken begûn it yn 'e hûs te stjonken.

Net oerlibbe

"Toen ik bij dat huis kwam, zagen we dat er allemaal vleermuizen onder de isolatie zaten. Ze zaten onder de bolletjes en konden geen kant op. Het waren allemaal jonge dieren. De moeder was al verzwakt, want die blijft haar jongeren wel zogen." Inkelde flearmûzen hawwe it dan ek net oerlibbe. Guon âldere bistjes wiene ferswakke en koene net mear op krêft komme. "Die hadden alle energie verbruikt. Die zijn dan ook overleden. We hebben de ouderen en jongeren gescheiden en met de fles grootgebracht."